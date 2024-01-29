İHH 2023 yılında da yüz binlerce yetime destek oldu

Dünya genelinde savaş, işgal, doğal afet, çatışma, hastalık gibi çeşitli sebeplerle ebeveynlerini kaybeden milyonlarca çocuk, zor şartlar altında hayatlarına devam ediyor. Yetimlerin önemli bir kısmı, insan kaçakçılığı, çocuk işçiliği, organ mafyası, madde bağımlılığı, suç örgütleri ve dilenci şebekeleri gibi tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Dünyadaki toplam yetim sayısının ise 150 milyondan fazla olduğu ifade ediliyor.

Türkiye’de 13 bin 219 yetime destek

30 yıldır yetimlere yönelik çalışmalar yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, çalışmalarına 2023 yılında da devam etti. İHH, hayırseverlerin desteklerini Türkiye’de 13 bin 219, diğer 44 ülkede ise 124 bin 430 olmak üzere toplamda 137 bin 649 yetime her ay düzenli olarak ulaştırıyor. Bağışçılar, aylık 800 lira tutarındaki bağışlarıyla yetimlerin gıda, barınma, sağlık ve eğitim masraflarına destek olabiliyor.

Yetimler büyüyüp kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar onlara destek olmayı hedefleyen İHH; barınma, sağlık, eğitim ve gıda gibi farklı alanlarda projeler üretiyor, çalışmalarda bulunuyor.

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12 ülkede 42 yetimhane

İHH uzun yıllardır, ailelerini kaybetmiş ve akrabaları yanında yaşama imkânları bulunmayan yetimler için yetimhane hizmeti sunuyor. 2023 yılında da 12 ülkede bulunan 42 yetimhane 1 yetim eğitim merkezi ve 1 eğitim kampüsünde çalışmalarına devam eden vakıf, yetimhanelerde kalan çocukların aylık barınma, gıda, sağlık ve eğitim masraflarını karşılıyor.

İHH tarafından Moro ve Pakistan'da inşa edilen 2 yetimhanede de kurulum çalışmaları devam ediyor.

Yetimhanelerde özel gün ikramları

İHH İnsani Yardım Vakfı ayrıca; nişan, düğün, sünnet, taziye ve hayır yemeklerini yetimhanelerde kalan yetimlere ikram etmek isteyen hayırseverlerin ikramlarını dünyanın 12 ülkesinde sofralara ulaştırıyor. Bu vesileyle uzak coğrafyalarla sevgi köprüleri inşa ediliyor.

167 bin 547 çocuğa kıyafet desteği

İHH, yetimlere yönelik çalışmaları kapsamında 2023 yılında ayrıca, Ramazan Bayramı’nda Türkiye’de ve yurt dışında 75 bin 301 yetime, Kurban Bayramı’nda ise 33 bin 20 yetime bayramlık elbise hediye etti. Yıl içerisinde ayrıca, 59 bin 226 yetim çocuğa da bayramlık harici kıyafet desteği verildi.

14 bin 741 yetim çocuğa kırtasiye desteği

Yetimlere yönelik eğitim çalışmalarına da yıl içerisinde devam eden vakıf, 14 bin 741 yetime kırtasiye malzemesi ve çanta dağıtımında bulundu. Ayrıca, 789 yetim annesine mesleki eğitim kursu verilerek gelir sağlamaları amacıyla destek sunuldu. Sağlık projeleri kapsamında ise, 834 yetime sağlık malzemesi, 150 yetim ailesine ise hijyen paketi dağıtıldı.

Sınıflar iyilikte yarışıyor

İHH, Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim-Bir-Sen koordinesinde 2013 yılından bu yana uygulanan “İyilikte Yarışan Sınıflar” projesi 2023 yılında da uygulandı. Devam eden proje aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki okullarda eğitim gören gönüllü öğrenciler yetim kardeşlerine destek oluyor. Bugüne kadar 1 milyonu aşkın gönüllü öğrenci, binlerce yetim kardeşine destek oldu.

YDG Etkinlikleriyle binlerce yetim ailesine destek

Vakıf tarafından 2011 yılından bu yana her yıl düzenlenen “Yetim Dayanışma Günleri” ile de yetim çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerin yanı sıra; eğitim, sağlık ve sosyal destek alanında yardım projeleri hayata geçirildi. Yetim Dayanışma Günleri'nde Türkiye dâhil 27 ülkede 225 proje gerçekleştirildi. Uygulanan projelerden bazıları şöyle: “Küçükbaş ve büyükbaş sağmal hayvan hediyesi, yetim annelerine yönelik meslek edindirme kursları, balıkçı teknesi temini, bakkal dükkanı açılışı, sera kurulumu, eğitim ve sağlık projeleri, piknik, uçurtma şenliği ve gezi programları gibi sosyal etkinlikler.”

675 yetim ailesine ev eşyası yardımı

İHH tarafından yıl içerisinde yetimlere ve ailelerine yönelik uygulanan diğer bazı projeler ise şu şekilde: “675 yetim ailesine ev eşyası yardımı, 679 yetime etüd desteği, bin 490 yetime oyuncak ve hediye dağıtımı, 10 bin 308 yetimin katıldığı piknik organizasyonları.”

Destek olmak için

İHH’nın Yetim Sponsorluk Sistemi aracılığıyla yetimlere destek olmak isteyen bağışçılar, 1 Şubat 2024 tarihi itibariyle aylık 800 lira karşılığında bir yetimin sponsoru olabiliyor. Ayrıca, YETIM yazıp 3072’ye SMS göndererek 30 TL yardımda bulunulabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise, İHH’nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarına açıklama kısmına “YETIM” yazarak projelere destek olabiliyor.