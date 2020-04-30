İhbarı alan jandarma harekete geçti! 450 kilogram deniz patlıcanı için 33 kişiye 150 bin lira ceza kesildi
Balıkesir’de kaçak olarak deniz patlıcanı avlayan 33 kişiye toplam 150 bin 400 lira para cezası verildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaçak deniz patlıcanı avlayan 33 kişiye toplam 150 bin 400 lira para cezası verildi.
450 kilogram ele geçirildi
Ayvalık açıklarında teknelerle kaçak deniz patlıcanı avlandığı bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Operasyonda, 450 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.
Hayvanlar denize geri bırakıldı
Kaçak avlanan 33 kişiye 150 bin 400 lira para cezası kesildi.
Canlı olarak ele geçirilen deniz patlıcanları denize bırakılırken, şüphelilerin teknelerine el konuldu.