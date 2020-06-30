İhbar üzerine ekipler bölgeye gitti! 50 kilogram salep soğanıyla yakalanan şahıslara astronomik ceza
Sivas'ta ihbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri ve jandarma tarafından 50 kilogram salep soğanıyla yakalanan 5 kişiye toplamda 365 bin lira ceza verildi.
Sivas'ta kaçak topladıkları salep soğanıyla yakalanan 5 kişiye toplam 365 bin lira ceza verildi.
Kişi başı 73 bin lira ceza uygulandı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanda bazı kişilerin salep topladıkları ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Jandarmayla ortak çalışma yapan ekipler, 5 şüpheliyi 50 kilogram salep soğanıyla yakaladı.
Çevre Kanunu kapsamında "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan kişi başı 73 bin lira ceza uygulandı.