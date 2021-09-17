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Aktüel İhbar üzerine durduruldu! Bagajında bulundu
Aktüel

İhbar üzerine durduruldu! Bagajında bulundu

İstanbul-Şişli'de ihbar üzerine durdurulan otomobilin bagajında 50 kilogram metanfetamin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 16:40:00 -
İhbar üzerine durduruldu! Bagajında bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Ortaklar Caddesi'nde dün öğlen saatlerinde lüks marka otomobilin hız yaptığı ve aracın içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde ihbar aldı.

Trafik polisleri tarafından otomobilin önü kesildi. Aracı takip eden narkotik polisleri, şüphelileri otomobilden indirerek, arama yaptı.

Otomobilde yapılan aramalarda 50 kilogram metanfetamin valizlere gizlenmiş halde bulundu. Araçta bulunan İran uyruklu E.O., M.J., A.A.H., ve M.K., isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yine Şişli'de kaldıkları adrese yapılan baskında 25 kilogram metanfetamin daha bulundu. Şüphelilerin aracına ve evlerine yapılan baskınlarda 6 valizin içerisine gizlenmiş toplam 75 kilogram metanfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, operasyon anı kameraya yansıdı.

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