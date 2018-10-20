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İhbar üzerine bölgeye giden polis 16 kişiyi yakaladı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzensiz göçmen ihbarını alan polis ekipleri bölgeye giderek 16 Pakistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 16:56
İhbar üzerine bölgeye giden polis 16 kişiyi yakaladı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakent Mahallesi'nde düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler

Ekipler, Pakistan uyruklu 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 16:56
  1. düzensiz göçmen
  2. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü
  3. Pakistan uyruklu düzensiz göçmen
  4. Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü

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