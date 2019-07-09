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İHA’nın haberi ‘Elif’ bebeğe umut oldu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki kafalı olarak dünyaya gelen ve ailesinin doktor aradığı ‘Elif’ bebek için, İHA tarafından yapılan özel haber sonrasında Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

09 Temmuz 2019 Salı 11:32
İHA’nın haberi ‘Elif’ bebeğe umut oldu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki kafalı olarak dünyaya gelen ve ailesinin doktor aradığı ‘Elif’ bebek için, İHA tarafından yapılan özel haber sonrasında Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Tedavi altına alınan bebeğin ameliyata alınması bekleniyor.



Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşayan Arzu Sevilay ve Ali Akın Hıdır çiftinin iki kafalı olarak doğan bebekleri için Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama yaptı. 8 Mayıs’ta Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde iki kafalı olarak dünyaya gelen Elif bebek, için doktorlar yaşamasının imkansız olduğunu söyledi. Hastanede doğan bebeklerine pansuman bile yapılmadığını iddia eden çift, taburcu olduktan sonra kendi imkanları ile iki kafalı olarak doğan Elif bebeğe bakmaya başladı. Her gece bebeklerinin ölüm korkusuyla uyuyan ve ‘Elif’ bebek için doktor arayan ailenin sesi İhlas Haber Ajansı (İHA)’nın özel haberi ile duyuldu. Sosyal medyada da gündeme gelen ‘Elif’ bebeğin tedavisi için Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü çalışma başlattı.



Gerekli tıbbi tedavi ile ilgili çalışmalar başlatıldı


Konuyla ilgili Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ‘Elif’ bebeğin tedavi seçenekleri üzerinde bulunabilecek çözümler için çalışma başlatıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada gündemde yer alan haberde adı geçen Elif bebek ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü olarak gerekli tıbbi tedavi ile ilgili çalışmalar başlatıldığı belirtilerek, Öncelikle Hıdır ailesi evinde ziyaret edilmiş, Elif bebeğin tedavi seçenekleri üzerinde alternatif çözümler üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.



‘Elif’ bebek ameliyat olacak


Aile görüşen İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından ‘Elif’ bebek, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönlendirildi. Hastanede tedavi edilmeye başlayan ‘Elif’ bebeğin yapılan tetkiklerin sonucuna göre ameliyata alınmasının beklendiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:32
  1. doğa

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