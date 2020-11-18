İhanette yeni perde! Resmi talepte bulundular

'İlişkileri normalleştirme' adı altında yapılan ihanet anlaşmasının ardından Bahreyn, terör ve işgal devleti İsrail'de büyükelçilik açma isteğini Tel Aviv yönetimine iletti.

Resmi ziyaret kapsamında işgalci İsrail'e gelen Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanlığında yapılan görüşmeden sonra Zeyyani ve Ashkenazi ortak basın toplantısı düzenledi.

Zeyyani, burada yaptığı açıklamada, terörist İsrail'de büyükelçilik açmak için ülkesinin resmi başvurusunu Ashkenazi'ye ilettiğini belirtti.

İşgalci İsrail'in de Bahreyn'in başkenti Manama'da büyükelçilik açma başvurusunun kabul edildiğini belirten Zeyyani, bu adımın iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sunacağını söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak için işgalci İsrail'i ziyaret eden Bahreyn Dışişleri Bakanı, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından kabul edildikten sonra Binyamin Netanyahu ile görüşme yapacak.

Bahreynli Bakan daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katılacağı İsrail, ABD ve Bahreyn üçlü toplantısına katılacak.

Terörist İsrail ile Bahreyn arasında 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.