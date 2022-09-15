'İhanet'te buluştular! Ayşe Hür ile Esin Davutoğlu Şenol'un 'Ermeni' acısı: Ermenistan'ın ölülerine niye üzülmüyorsunuz?

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Terör örgütü PKK sevicisi solak gazeteci Ayşe Hür, Ermenistan’ın Azerbaycan’a hain saldırıda bulunmasını görmezden gelerek sosyal medya hesabından 'pes artık' dedirten ihanet dolu bir paylaşım yaptı. Pandeminin korku pompalayıcısı küreselci algı odaklarının aparatı sözde 'prof' Esin Davutoğlu Şenol ise bu skandal paylaşıma tam destek verdi.

"Şehit haberleri yüreğimizi dağladı" sözünden rahatsız oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Azerbaycan ile ilgili "Azerbaycan’dan gelen şehit haberleri yüreğimizi dağladı… Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın acısını paylaşıyor; Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Acınız, acımızdır." paylaşımına Ayşe Hür'den tepki geldi.

"Niye sırf Azerbaycan'ın "şehit" haberleri yüreğinizi dağlıyor?"

Ermeni sevici Ayşe Hür, Azerbaycan'a saldırıda bulunan Ermenistan'ı aklamaya çalıştı. "Şehit" ifadesini tırnak içerisine alan Ayşe Hür, şu skandal ifadede bulundu:

"Bay Kılıçdaroğlu, niye sırf Azerbaycan'ın "şehit" haberleri yüreğinizi dağlıyor? Ermenistan'ın ölülerine niye üzülmüyorsunuz? Ermenistan'la ne alıp veremediğiniz var? Azerbaycan'a "kardeş" derken kastınız "soydaş" mı? Hani ırkçı değildik? Hani "Türklük" şemsiye kavramdı?"

Esin Davutoğlu Şenol'dan tam destek geldi

Ayşe Hür, birkaç gündür 'pandemi ikiyüzlülüğü' ve hekimlik mesleğini tehdit aracı olarak görmesi nedeniyle tepkilerin odağında olan 'korona sevici' Esin Davutoğlu Şenol'dan tam destek aldı.

Türkiye ekonomisini kilitlemeye çalışan küreselcilerin yerli aparatı Esin Davutoğlu Şenol, "Doğru diyor" diyerek, 'ihanet' paylaşımına destek verdi.

Şenol, Ayşe Hür'ün paylaşımını alıntılayarak şu skandal ifadelerde bulundu:

"Savaş insanlık suçudur

Yaşamak kutsaldır

Ve doğru diyor"

Sosyal medyadan tepki yağdı

Öte yandan vatandaşlar, Ermeni seviciliğinde buluşan Ayşe Hür ile Şenol'a sosyal medyada büyük tepki gösterdi.