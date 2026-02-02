  • İSTANBUL
Dünya ABD destroyeri İsrail'den ayrıldı! Savaşın ayak sesleri
Dünya

ABD destroyeri İsrail'den ayrıldı! Savaşın ayak sesleri

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
ABD destroyeri İsrail'den ayrıldı! Savaşın ayak sesleri

Küresel eşkıya ABD, metresi gibi kullandığı İsrail'e gönderdiği destroyerin bölgeden ayrıldığını açıkladı. Dev savaş gemisinin yeni rotası açıklanmadı. Uzmanlar İran'a saldırının eli kulağında olduğunu ileri sürüyor.

ABD ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 30 Ocak'ta Eilat Limanı'na demirleyen donanmaya ait ‘Delbert D. Black’ isimli füze destroyer gemisinin dün Eilat'tan ayrıldığı belirtildi. Delbert D. Black'ın yeni rotasına ilişkin bilgi verilmedi.

