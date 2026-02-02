ABD destroyeri İsrail'den ayrıldı! Savaşın ayak sesleri
Küresel eşkıya ABD, metresi gibi kullandığı İsrail'e gönderdiği destroyerin bölgeden ayrıldığını açıkladı. Dev savaş gemisinin yeni rotası açıklanmadı. Uzmanlar İran'a saldırının eli kulağında olduğunu ileri sürüyor.
ABD ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 30 Ocak'ta Eilat Limanı'na demirleyen donanmaya ait ‘Delbert D. Black’ isimli füze destroyer gemisinin dün Eilat'tan ayrıldığı belirtildi. Delbert D. Black'ın yeni rotasına ilişkin bilgi verilmedi.