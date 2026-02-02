Ramazan ayına özel ceza geliyor: Bakanlık peşlerine düştü!

"Tüketici restorana girmeden dışarıdan fiyatları görebilsin ve tercih yapabilsin. Özellikle fahiş fiyat konusunda duyarlıyız. Fahiş fiyat tespit edimesi durumunda, artışı makul olmayan bize makul gelmeyen artış espit edilirse gerekeni yapacağız. Fahiş fiyatta, makul olmayan, gerçekleri uyuşmayan durumlarda uygulacayacağımız idari yaptırımın alt limiti ilk kez yapılmışsa 180 bin 617 lira oldu. İkinci üçünçü kez yapılmışsa etki alanına ve satış ebatına bakılarak fahiş fiyat tespit edilmesi durumunda ürün başına 1 milyon 816 bin 177 liraya kadar çıkabiliyor." Menteşe, "Ürüne ulaşılmasını engelleyici yani stokçuluğa ise 1 milyon 816 bin 177 liradan başlıyor ve 21 milyon 674 bin 133 liraya kadar ürün başına cezai işlem uygulayabiliyoruz" ifadesini kullandı.