İhanetin 8. yılı! ABD Fetö’yü neden iade etmiyor İşte çarpıcı detay

Bakan Tunç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili, TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

Tunç, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, milletin iradesine vurgu yaptı.

"Cumhuriyet tarihimiz 10 yılda bir darbelerle, muhtıralarla karşı karşıya kaldı ama 15 Temmuz bunlardan biraz farklıydı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletin desteğiyle 15 Temmuz hain darbe kalkışması akamete uğratıldı."

Tunç, 15 Temmuz'da darbecilerin değil, milletin galip geldiğini söyleyerek, "Demokrasiye, bayrağa ve bağımsızlığa sahip çıkıldı" dedi.



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"DARBECİDEN HESAP SORAN BİR YARGI OLDUĞUNU GÖRDÜK"

"15 Temmuz gecesi, milletimizin büyük bir kahramanlığıyla zafere ulaşıldı o gece. O karanlık gece aydınlığa çevrildi." ifadelerini kullanan Tunç, o gece milyonlar darbecilere karşı dururken, yargının üstlendiği sorumluluğa dikkati çekti.

"Geçmişte 1960 darbesinde, 71 muhtırasında, 28 şubat'ta, 12 Eylül 1980 darbesinde darbecilerin yanında duran yargı, vesayetçi yargı yerine, 15 Temmuz gecesi gördük ki; milletin yargısı devrede, milletin hakkını savunan, insan haklarını savunan, demokrasiyi savunan, demokratik hukuk devletini savunan ve darbeciden hesap soran bir yargı olduğunu gördük."

"ŞANLI DİRENİŞ VARDI"

Tunç, 15 Temmuz gecesi, TRT personelinin direnişine de ayrı bir parantez açtı.

"15 Temmuz gecesi TRT, Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmi kanalı işgal edildi, işgal edilmeye kalkışıldı. Orada şanlı bir direniş... Hem TRT mensuplarımızın kahramanlığına da değinmeden geçemeyeceğiz. Milletimizle beraber orada kendi kalelerini savundular. sonrasındaki yayınlarıyla da halkı aydınlatmanın gayreti içinde oldular."

FETÖ ELEBAŞI İÇİN 7 İADE TALEBİ

Yurt dışına kaçan firari FETÖ'cülerin durumu da Bakan Tunç'un gündemindeydi. Batı ülkelerinin iade taleplerine karşı tavrını eleştirdi.

"115 ülkeye biz dünya genelinde iade taleplerimiz oldu. Başta FETÖ elebaşısıyla ilgili iade talebimize maalesef Amerika Birleşik Devletleri cevap vermedi. Bugüne kadar 7 iade talebimiz var bizim 27 ayrı suçtan. Gerek Amerika Birleşik Devletleri gerek Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde yanında yer almadı."