İhanet ittifakı 'dem'leniyor

Buğra Kardan İstanbul

PYD için “terör örgütü” diyemeyen, PKK’nın kâbusu Mehmetçik’i karalama kampanyaları yürüten, Türkiye’nin savunma sanayiini hedef alan isimleri bir araya getiren CHP, HDP’nin kardeş partileriyle pek sıkı fıkı. Alavere dalavereyle Kemal Kılıçdaroğlu’nu deviren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kumanda ettiği Genel Başkan Özgür Özel bu partilerden DEM’le temas hâlinde. Meral Akşener’in İP’inin 31 Mart yerel seçimlerine tek başına girme kararı almasıyla yalpalayan Özel, Kandil ve İmralı’nın sözcülerinin kapılarını aşındırıyor. Milliyetçilere şirin görünme adına şehit cenazelerinde boy gösteren ardından da soluğu DEM’de alan Özel’in çelişkili tavrı tepki topluyor.

CHP riyakârlığı bırakamıyor

“CHP riyakârlığı bırakamıyor” şeklinde yorumlanıyor. Öbür taraftan İmamoğlu’ndan sufle alan Özel, üst aklın sinsi planını harfiyen uyguluyor. Buna göre kendi adaylarıyla seçimlerde yarışacağını ilan eden HDP’yle irtibatlı DEM tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde CHP’ye destek verilecek. HDP’nin oyları İmamoğlu ve Özel’in işaret edeceği adaylara yönlendirilecek. Tecrübeli siyasilerce de İmamoğlu ve Özel için “İhanet ittifakını hile hurdayla ‘DEM’liyorlar”, “HDP seçmeninin oylarının hülle yoluyla CHP’ye kanalize etme planını tatbik ederek ahlâkı ayaklar altına alıyorlar” görüşleri dile getiriliyor.

İsimler farklı zihniyetleri aynı

Bu görüşlere katılan gazeteci-yazar Emin Pazarcı de Akit’e yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “HDP’nin attığı adımlar malum. Anılan parti hakkında neden kapatma davası açıldığı belli. HDP’nin paravan partileri de ortada. Bunlar yanlış yapıyorlar. Kanuna karşı hile geliştiriyorlar. Alfabede yer alan harfleri kullanmak, isim değiştirmek suretiyle hukuktan kaçmaya çalışıyorlar. Bu hikâye DEP’le başladı. DEP’in kapatılmasının akabinde isimleri farklı, zihniyetleri aynı partiler kuruldu. Maalesef bugünlere bu şekilde gelindi. Tabelalar değişiyor ama söylemler ve eylemler değişmiyor. HDP’liler ya da DEM’lilerin ‘Seçimlere tek başına gireceğiz’ sözleri inandırıcı değil. Bu sözler el yükseltmek için sarf ediliyor. Özel’in DEM’in idarecileriyle yaptığı toplantıda ne olduğuna, bundan sonra nasıl hareket edileceğine bakılmalı. Öyle anlaşılıyor ki DEM’in idarecileri ve onlara yön verenler CHP’den dilediklerini alacaklar, seçimlerde de belli yerlerde aday çıkarmayacaklar. Bunlar İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde CHP’yi destekleyecekler. DEP, HADEP, HDP ve DEM’i Meclis’e 1991’de Erdal İnönü’nün SHP’si soktu. O günden beri CHP’yle dirsek teması var. O temas son dönemde ciddi noktaya geldi, oy pazarlığına evrildi. Karşımızda şehit cenazelerine giden ama Mehmetçik’i öldürenleri alkışlayanlarla yan yana gelen bir CHP Genel Başkanı var. Bu yaman bir çelişki, ölüm evinde yas tutmak, düğün evinde tef çalmak gibi bir durum. Ne yazık ki CHP bu noktaya geldi. Atatürk’ün temellerini attığı CHP’nin bu hâli içler acısı. Kendilerine ‘Atatürkçü’ diyenler bu durumu sorgulamalılar. Kendi konumlarını, pozisyonlarını sorgulamalılar. HDP’nin hülle yoluyla CHP’yi desteklemesi ahlâki değil. Bu bir kenara DEM’le ne görüşüldüğünü bilmiyoruz ama belediyelerde bazı birimlerin diğer siyasi partilere verildiğini hatırlıyoruz. Yani Özel ve DEM’liler kadro ya da ihale pazarlığına tutuşmuş olabilir.”

Öteden beri ittifak hâlindeler

Gazeteci-yazar Hikmet Genç de HDP ile CHP’nin hileli yahut hilesiz, hülleli yahut hüllesiz kol kola yürüdüğünün altını çizdi. Bu iki yapılanmanın seçmenlerini ittifaka ikna etmeye çalıştığını anlatan Genç, şöyle devam etti: “CHP kurultayında Özgür Özel ‘İP’le ne olacağı bilinmez ama HDP ya da DEM’le yol yürümeyi bırakmayacağız. CHP’nin İstanbul ve Ankara da dahil Türkiye’de hiçbir ili tek başına alma ihtimali yok. İzmir bile şüpheli. İP veya DEM’le el ele vermeden belediye alınamayacağı aşikâr. Cadı kazanının kaynadığı İP’ten umut yok. İttifak için gidilecek tek yer DEM. Özel’in Bakırhan ve Hatimoğulları Oruç’la görüşmesi bunu ortaya koyuyor. CHP’nin DEM’le bırakın illerde ilçelerde dahi güç birliğine gidileceği görülüyor. Bu ne getirir, ne götürür bilinmez. CHP tabanı daha evvel HDP’yle ittifakı sindirememiş ama kabullenmişti. Taban tekrar ikna edilir mi şüpheli çünkü arada İP gibi milliyetçi yapılanma yok. HDP’yle güç birliği 2019’da da 2023’te de vardı. 2019’da HDP’nin aday çıkarmadığı hakikat. CHP’li Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkanı’nın HDP’nin barajı aşmasıyla ‘şükür pilavı’ dağıttığını hatırlıyoruz. Yine Ümit Özdağ’ın ittifakta olduğunu göre göre HDP tabanının büyük bölümü Kılıçdaroğlu’na oy verdiğini biliyoruz. Şu an CHP de DEM de tabanlarını ittifaka ikna etme gayreti içerisinde. Bunlar iyi polis, kötü polisi oynuyor.”

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