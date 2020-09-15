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Dünya İhanet anlaşmasını imzaladılar! Trump'tan bomba İran açıklaması
Dünya

İhanet anlaşmasını imzaladılar! Trump'tan bomba İran açıklaması

İsrail ile Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme anlaşması Beyaz Saray'da imzalandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 21:14:00 - 2020-09-15 21:40:45
İhanet anlaşmasını imzaladılar! Trump'tan bomba İran açıklaması

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Beyaz Saray'da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde hazırlanan ve birçok İslam ülkesi tarafından ihanet anlaşması olarak görülen normalleşme anlaşmasına imzalar atıldı.

Beyaz Saray'da düzenlenen imza törenine ABD Başkanı Donald Trump, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ve İsrail Başbakanı Binyamin Natanyahu katıldı.

Trump: Seçimden sonra İran ile anlaşacağız

İhanet anlaşması imzalandıktan sonra açıklamalarda bulunan Başkan Trump, Anlaşmaya ilişkin açıklama yapan Trump, Filistin'in de barış anlaşması içinde zamanla olacağını belirterek, ABD'deki başkanlık seçimlerinden sonra İran ile anlaşacaklarını duyurdu. Trump, 5-6 ülke ile daha görüşmelerin sürdüğünü çok yakında onların da anlaşma imzalayacağını açıkladı.

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