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Dünya ‘İhanet anlaşması’ yapan BAE ile İsrail arasında sıcak gelişme: Giriş vizesi kaldırıldı
Dünya

‘İhanet anlaşması’ yapan BAE ile İsrail arasında sıcak gelişme: Giriş vizesi kaldırıldı

Daha önce işgal rejimiyle "normalleşme" ihanet anlaşmasını imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), işgal rejimiyle karşılıklı giriş vizesinin kaldırılmasını onaylandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 22:18:00 -
‘İhanet anlaşması’ yapan BAE ile İsrail arasında sıcak gelişme: Giriş vizesi kaldırıldı

BAE'yi ziyaret eden işgal rejiminin sözde Dışişleri Bakanı Ayelet Shakid, BAE Dışişleri Bakanı Seyf bin Zayed Al-i Naheyan ile görüşme gerçekleştirmişti.

Ayelet Shakid, karşılıklı imzalanan olarak giriş vizesinin kaldırılması anlaşmasının önümüzdeki pazar gününden itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu. 



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