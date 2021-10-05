‘İhanet anlaşması’ yapan BAE ile İsrail arasında sıcak gelişme: Giriş vizesi kaldırıldı
Daha önce işgal rejimiyle "normalleşme" ihanet anlaşmasını imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), işgal rejimiyle karşılıklı giriş vizesinin kaldırılmasını onaylandığı bildirildi.
BAE'yi ziyaret eden işgal rejiminin sözde Dışişleri Bakanı Ayelet Shakid, BAE Dışişleri Bakanı Seyf bin Zayed Al-i Naheyan ile görüşme gerçekleştirmişti.
Ayelet Shakid, karşılıklı imzalanan olarak giriş vizesinin kaldırılması anlaşmasının önümüzdeki pazar gününden itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.