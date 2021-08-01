İhale var hizmet yok! Vatandaş parayı da veriyor otobüs de itiyor

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Seçildiği günden bu yana skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 milyonluk mega kentin ulaşımını adeta arapsaçına çevirdi. Dünyayı kasıp kavuran pandemi sürecinde sefer sayılarını azaltarak salgına davetiye çıkartan İmamoğlu, her zaman yaptığı gibi yine bahanelerin arkasına saklandı.

Seçimden önce toplu ulaşımdaki problemleri çözeceğini vadedip seçimden sonra "Erdoğan otobüs almak için krediye onay vermiyor" bahanesine sığınan Ekrem İmamoğlu, işin içinden sıyrılmaya ve beceriksizliğini örtbas etmeye çalıştı.

Tatilllerde keyif çatıp gününü gün eden her sıkıştığında ise suçu AK Parti'nin üzerine yıkmaya çalışan İmamoğlu, 100 adetlik otobüs ihalesini düzenlemeyi bile beceremedi.

Otobüsler yolda kaldı

CHP'li İmamoğlu'nun işbilmez ve beceriksiz yönetimi vatandaşları canından bezdirdi. İBB'ye ait otobüsler bakımsızlıktan dökülüp yollarda kalırken evlerine ve işlerine gitmeye çalışan İstanbullular ise yolda kalan otobüsleri itmek zorunda kaldı.

Hizmet vaadiyle göreve gelip vatandaşlara otobüs ittiren İmamoğlu'nun 827 milyon 136 bin 970 TL'lik bakım-onarım ihalesine rağmen otobüslerin arıza yapıp yolda kalması CHP belediyeciliğinin çapsızlığını gözler önüne serdi.

Öte yandan düzenlenen 827 milyon 136 bin 970 TL'lik ihaleye rağmen otobüslerin her gün yolda kalması her fırsatta liyakat nutukları atan İmamoğlu'nun görevi işinin ehli olan insanlara vermediğini de ayrıca ortaya koydu.