İhale iptali geri alınabilir mi? İhale iptali geri nasıl alınır? İhaleye girenler kamu ihale sorgulama yaparak hangi kurumun ne zaman ihale yapacağını öğrenebilmekte. İhaleye girenler ihale iptal edildiğinde ihale iptali geri alabilir mi? sorusu sorulmakta. İşte İhale iptali geri alınabilir mi? sorusuna verilecek cevap.

İhaleye girenler kamu ihale sorgulama yaparak hangi kurumun ne zaman ihale yapacağını öğrenebilmekte. İhaleye girenler ihale iptal edildiğinde ihale iptali geri alabilir mi? sorusu sorulmakta. İşte İhale iptali geri alınabilir mi? sorusuna verilecek cevap. İptal ilanı yayınlanmışsa ya da ihalenin ihtiyaç raporu serbest bırakılmışsa ihale iptali geri alınamamaktadır. Aşağıdaki durumlarda iptal işlemi geri alınabilir; - Kamu İhale Kurumu tarafından verilen iptal işleminin iptali yönündeki kararları - Mahkemeler tarafından verilen iptal işleminin yürütülmesinin durdurulması veya iptali yönündeki kararlar - İdare tarafından EKAP üzerinde sehven yapılan iptal işlemleri - İhale iptal işlemi “Platform İşlemleri” menüsü “Düzeltme/İlan İade İsteği Gönder” bölümünden “İhale İptalinin Geri Alınması” seçeneği seçilerek yapılabilir. İptal geri alındığında o ihale için girilmiş komisyon üyelerine roller tekrar aktarılır.

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