  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji İhale açılacak! 5G için tarih verildi
Teknoloji

İhale açılacak! 5G için tarih verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan "2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 14:07:00 - 2021-04-28 14:41:45
İhale açılacak! 5G için tarih verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 2022 yılında 5G frekans ihalesini tamamlamayı, 2023 yılında da ilk sinyali vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yerli 5G teknolojileri için heyecanın katlanarak arttığını ifade etti.

2020 yılında 5G test şebekelerini deneyerek önemli başarı sağladıklarını belirten Sayan, "2022 yılında frekans ihalemizi tamamlayarak, 2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, 5G'ye yönelik çalışmalarda, şebekelerin yerlileştirilmesinin en önemli öncelikleri arasında bulunduğunu vurguladı.

2018'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunun (BTK) destekleriyle OSTİM bünyesinde kurulan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinin (HTK) Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi'nde ilk demolarının mart sonu itibarıyla tamamlandığı bilgisini veren Sayan, 5G yeni radyo, çekirdek şebeke, şebeke yönetim sistemi, radyolink gibi ürünlerin Ar-Ge süreçleri ile prototiplerinin hazırlandığını bildirdi.

Sayan, 26 Mayıs'ta Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi ile bu ürünlerin son halinin demolarını etkinlikle kamuoyuna duyuracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte de ürünlerin ticari şebekelerde kullanımı, test ve entegrasyonları ile ürün geliştirme çalışmalarına devam edeceğiz. Hedefimiz, dünyayla uyum içinde 5G'yi geliştiren ve ilk kullanan ülkelerden olmak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir parçası olan 5G, Dijital Türkiye'nin gelişim sürecinde itici güç olacak. Bu gayeyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Dallı

KENDİ ÖNLEMLEİMÖİZLE İSE GÜZEL.BAZI YAZARLAR SANKİ 5 G Yİ SUNAN ŞİRKETİN ÜLKEMZİ ELE GEÇİRECEĞİNDEN DEM VURUYOR.ÖYLE NİYETLİLERİ REİS SEZMEZ Mİ.YATIRIM YAPILDIĞINA GÖRE İNŞALLAH ART NİYETLER BOŞA ÇIKAR.
  • Yanıtla
Kamuda çalışanlar için idari izin kararı
Gündem

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

Kamuda çalışanlar 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak.
Hortumcu Uzan'ın eski eşi Yeşim Salkım, Nihat Hatipoğlu'nu hedef aldı!
Gündem

Hortumcu Uzan'ın eski eşi Yeşim Salkım, Nihat Hatipoğlu'nu hedef aldı!

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Hadis'i Şerif'inden yola çıkarak yaptığı kıyamet alametl..
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken mutant virüs uyarısı
Sağlık

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken mutant virüs uyarısı

Koronavirüs salgını ve tam kapanmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay