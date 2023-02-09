İHA'lar deprem için havalandı! Muhteşem hizmet
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından ilk kez deprem bölgesinde AKSUNGUR İHA kullanılarak vatandaşlara cep telefonu iletişim hizmeti sunulduğu bilgisini paylaştı.
Deprem bölgesinde yaraları sarma çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından ilk kez deprem bölgesinde AKSUNGUR İHA kullanılarak vatandaşlara cep telefonu iletişim hizmeti sunulduğu bilgisini paylaştı.
Paylaşımda, "Operasyon bölgelerinde kesintisiz iletişim için geliştirmekte olduğumuz teknoloji, ilk kez uygulamayı afet bölgesinde gerçekleştirdi.
AKSUNGUR İHA, hem anlık görüntü aktarıyor hem de üzerindeki baz istasyonuyla bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor." denildi.
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