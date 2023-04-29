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Siyaset İHA ve SİHA'larla ilgili kısa film izleyenleri duygulandırdı!
Siyaset

İHA ve SİHA'larla ilgili kısa film izleyenleri duygulandırdı!

Yeniakit Publisher
2023-04-29 22:55:00 -
İHA ve SİHA'larla ilgili kısa film izleyenleri duygulandırdı!

AK Parti, 2023 seçimine ilişkin kampanya filmi hazırladı. Filmde terörle mücadele vurgusu yapılırken İHA ve SİHA'ların etkinliği anlatıldı. Kısa film izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

AK Parti seçim kampanyası kapsamında hazırlanan kısa film izleyenleri duygulandırdı.

Terörle mücadele vurgusunun yapıldığı filmde İHA ve SİHA'ların etkinliği anlatıldı.

Filmde, "Artık analar ağlamıyor" mesajı verildi.

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