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Gündem İHA ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'ın '20 yaş challenge' paylaşımı sosyal medyayı salladı
Gündem

İHA ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'ın '20 yaş challenge' paylaşımı sosyal medyayı salladı

İHA ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar, son günlerin popüler akımı '20 yaş challenge' akımına katıldı. Bayraktar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve retweet aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 16:16:00 -
İHA ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'ın '20 yaş challenge' paylaşımı sosyal medyayı salladı

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, insanların sosyal medya hesaplarından yirmili yaşlardaki fotoğraflarını paylaşarak oluşturdukları akım olan 20 yaş challenge'ye dahil oldu.

Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı 2005 yılına ait videosuyla, ilk İnsansız Hava Aracı'nı eliyle gökyüzüne gönderiyor. Bayraktar ve ekibi, Türkiye'nin savunma sanayisinde çığır açacak olan projenin ilk tanıtım toplantısını büyük bir coşkuyla ve katılımla gerçekleştirdiği görülüyor.

''Dünyada bir numara olabiliriz''

2005 yılına ait videolu paylaşımda, 26 yaşındaki Selçuk Bayraktar İnsansız Hava Aracı konusundaki gelişmelerin Türkiye için büyük bir fırsat olabileceğini ifade ederek, ''Projeler bu konuda desteklenirse 5 sene içerisinde İnsansız Hava Aracı konusunda, dünyada bir numara olabiliriz. Bu, Türkiye için büyük bir fırsat.'' dediği görüldü.

Selçuk Bayraktar'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve retweet aldı.

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