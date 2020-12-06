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Gündem İHA tesisini görüntülerken yakalandılar! Rusya’dan garip açıklama
Gündem

İHA tesisini görüntülerken yakalandılar! Rusya’dan garip açıklama

Tüm dünyayı sallayan Türkiye'nin yerli İHA'ları ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. İstanbul'da bulunan üretim tesisleri yakınında çekimler yapan 2 Rus gazeteci yakalandı. Yakalanan gazeteciler hakkında Rusya’dan tuhaf açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 09:15:00 -
İHA tesisini görüntülerken yakalandılar! Rusya’dan garip açıklama

Uluslararası basında Türkiye'nin yerli İHA'lar ile Libya ve Dağlık Karabağ'da önemli başarılar elde ettiğinin yazıldığı bir dönemde Rusya ekseninde ilginç bir olay yaşanıyor. İki Rus gazeteci Aleksey Petruşko ve kameraman İvan Malişkin, 3 Aralık'ta, BAYKAR'ın İstanbul'daki İHA üretim tesisleri yakınlarında çekim yaparken yakalanmıştı.

Yeni yıl savunması yapıldı

Olay, sanayi casusluğu ihtimalini akıllara getirirken Rus NVT kanalının Müdür Yardımcısı Vadim Takmenev'den tuhaf bir açıklama geldi. Takmenev, "Bence ortada bir yanlış anlama var. İki gazeteci de bizim kanalın kadrolu elemanları. Onları Türkiye'ye hazırlamakta olduğumuz yeni yıl programının çekimleri için gönderdik. Türkiye'nin yeni yılı karşılamaya nasıl hazırlandığı üzerinde çalışacaklardı" şeklinde konuştu.

Rus Dışişleri'nden açıklama geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'ye çalışmak için geldikleri söylenen iki gazetecinin neden çalışma izni almadığına açıklama getirmezken, Türkiye'den işbirliği ve yardım beklediklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara'daki Büyükelçiliğimiz ile İstanbul'daki Başkonsolosluğumuz Türk makamlarıyla temasa geçmiştir" denildi.

Kaynak: Hürriyet

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