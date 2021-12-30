İHA-SİHA vuruyor, FETÖ kuduruyor

Hakkı Öcal, ABD'li FETÖ sempatizanı senatör Bob Menendez’in yediği son haltı köşesine taşıdı. Milliyet'teki yazısında, Menendez’in, ABD’nin 2022 askeri bütçesine "Türkiye SİHA ve İHA’larının ABD tarafından dikkatle izlenmesi" hükmünü koydurduğunu belirten Öcal, "Önerdiği madde bütçeye girdi diye demeçler veren Menendez bu vesileyle ağzından baklayı da çıkarttı" dedi. İşte Menendez'in ağzındaki baklanın ne olduğunu ortaya koyan o yazı:

"New Jersey, Pensilvanya’nın komşusu bir küçücük eyalettir. İki senatörü vardır; ikisi de Başkan Joe Biden gibi Demokrat Partilidir. 2006’dan beri bu eyaletin gedikli senatörü olan Bob Menendez’i, ABD’nin himayesinde hâlâ milyonlar kazanmaya devam eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) okullarının bağış listesinde adı sık sık yayımlandığı için tanıyabilirsiniz. 2013 yılında aldığı bağışların şaibesi ayyuka çıkıp da Washington Post gazetesinin rezaleti açıklaması üzerine, aldığı “bağışları” bir hayır kurumuna aktarmak zorunda kalmış olduğu da hatırlardadır.

Menendez’in bir diğer şöhreti, FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklanan ABD konsolosluk çalışanlarından Metin Topuz’un salıverilmesi için eski Başkan Trump’a “Türkiye’ye baskı yapması” talebiyle mektup yazmış olmasından gelir. Bir süre önce, Senato'da Türkiye’yi hedef alan bir konuşma yapmış ve bu kez Biden’a Türkiye'yi CAATSA (ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası) kapsamına almasını önermişti. Tabii parasını ödediğimiz halde F-35’lerin ABD tarafından bize verilmemesinde de bu zatın imzası var. Kendisi, sözde Ermeni soykırımı tasarısının da baş imzacısı idi; Biden başkan olunca amacına ulaştı ve Ermeni Soykırımını Anma Günü ilanını başardı.

Menendez’in son marifeti, ABD askeri bütçesine sadece Türkiye’yi değil Azerbaycan’ı da düşman ilan eden maddeler koydurtması oldu. ABD askeri ödenek yasasında son dört yıldır Türkiye’nin CAATSA kapsamına alınarak, yaptırımlarla cezalandırılması gerekip gerekmediği konusunu incelemesi için madde konuluyor. Tabii bu maddenin mucidi de Menendez’di. Menendez, Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılması için harekete geçildiği günden beri, “Azerbaycan Ermeni topraklarına saldırdı; Türkiye SİHA’larla ona yardım ediyor!” diye haykırıp duruyordu. Bir ABD senatörünün bilemeyeceği, bilmek için uğraşmayacağı bilgilerle süslediği önergelerle, ilk günden beri ABD’nin, Türkiye ve Azerbaycan’a karşı Ermenistan’ın imdadına koşmasını sağlamaya çalışıyordu. Bu önergelerin, komşu Pensilvanya’da kaleme alındığından kuşku duymak mümkün müdür?

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın bile “Hiçbir zaman Ermeni toprağı olmadı” dediği Karabağ’dan Menendez de umudunu kesmiş olmalı ki ABD’nin müdahalesinden vazgeçip onun yerine ABD’nin 2022 askeri bütçesine Türkiye SİHA ve İHA’larının ABD tarafından dikkatle izlenmesi hükmünü koydurmuş bulunuyor.

Menendez, uzun bir süreden beri Bayraktar hava araçlarında Amerikan malı parçalar kullanıldığı yalanını savunuyordu. Güya ABD Savunma Bakanlığı Bayraktar araçlarını izleyecek ve içinde ABD malı bulunduğunu belirlerse hem Türkiye’ye hem Azerbaycan’a yaptırım uygulanacak.

Önerdiği madde bütçeye girdi diye demeçler veren Menendez bu vesileyle ağzından baklayı da çıkarttı: “Türkiye’nin hava araçları satışları tehlikeli, istikrarı bozucu, barışa ve insan haklarına tehdittir.”

ABD, böyle bir senatörü bulunduğu için iftihar etmelidir."