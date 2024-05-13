İHA-SİHA-DİHA! 'Türk havacılığının altın çağı'
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar KALKAN DİHA'nın havalandığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bayraktar, uçuş testlerini başarıyla geçen KALKAN DİHA'nın havadaki anlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Tatbikat uçuşu başarıyla tamamlandı!
Kahraman Türk Ordusu'nun düşmana korku dosta güven veren tatbikatları hız kesmeden devam ediyor. EFES-2024 Birleşik, Müşterek, Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı sona erdi.
KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirdiği Efes Tatbikatı için havalandı.
Bayraktar'ın paylaştığı KALKAN DİHA'nın havadaki kareleri sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
Selçuk Bayraktar videoyu, "Türk havacılığının altın çağı" notuyla paylaştı.
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