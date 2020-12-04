İHA Merkezini görüntülerken enselendiler! Valilikten flaş açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'da bulunan İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezi'nin bulunduğu alanı izinsiz bir şekilde görüntüledikleri saptanan 2'si Rusya uyruklu 3 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Olayla ilgili yapılan soruşturma detaylarının daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizdeki İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezinin bulunduğu ve fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk Vatandaşı A.Ç.K. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.30 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 3 gün uzatılmıştır."

Olaya ilişkin soruşturma detaylarının daha sonra açıklanacağı duyuruldu.