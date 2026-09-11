  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Seferihisar Belediyesinde rüşvet çarkı! Ver 100 gram altını al ruhsatı Patlayan su borusu trafiği felç etti 11 Eylül’ün karanlık mirası: NATO bileti uğruna satılan insanlık Çok sıcak açıklama: 19 gemi vuruldu Biz çağdaşlığı bunlardan mı almıştık? Fransız TV’sinde soykırıma sansür Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı Duruşma salonlarına girmeleri yasakmış! Vekili şovmen, medyası yalancı! Yumaklı: Yatırımlarla tarımsal hasıla daha da artacak! Avrupa’da birinci dünyada yedinciyiz Petrol arama çalışmaları sonuç verdi! Yeni keşif duyuruldu Trabzonlulara hakaret edip, yurt dışına kaçmış! Fitneci soytarı için gözaltı kararı
Dünya İHA İttifakı'nı başlattılar
Dünya

İHA İttifakı'nı başlattılar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İHA İttifakı'nı başlattılar

Avrupa Birliği ve Ukrayna merkezli 18 savunma şirketi bir araya gelerek "Drone (İnsansız Hava Aracı) İttifakı"nı başlattı.

İttifak, Avrupa ve Ukrayna'da drone endüstrisini ilerletmeyi hedefliyor.

AB Savunma Komiseri Andrius Kubilius, Avrupa'nın drone savaşı yürütmek için Ukrayna'dan öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Kubilius, ortak girişimlerin hızlandırılması ve tedarik zinciri bağımlılığının azaltılması dahil altı öncelik belirledi.

Toplantıya katılan Bavyera merkezli Quantum Systems'in Başkan Yardımcısı Matthias Lehna, ittifakın sembolik bir jest olmadığını, kurucu üyelerin teknik standartlardan ortak üretim programlarına kadar tüm endüstrinin stratejik vizyonunu şekillendireceğini belirtti. Ukraynalı Fire Point şirketi, 2027 ortasında gösterime hazır olması beklenen bir balistik füze önleyici üzerinde çalışıyor.

 

Kubilius, asıl hedefin Avrupa'nın gelecekteki bir saldırıya yanıt için üretimi hızla artırmaya hazır olması olduğunu vurguladı.

Bu girişim, Avrupa savunma ekosisteminin geleceği açısından kritik bir ortaklık olarak değerlendiriliyor. Ukrayna'nın savaş alanındaki deneyimi ile Avrupa'nın sanayi ölçeğinin birleşmesi, kıtanın savunma kapasitesini artırabilir. Tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve ortak üretim programları, Avrupa'nın dışa bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyor.

Kaynak: ssbulten

AKINCI Çorlu'dan havalandı Sinop açıklarındaki deniz hedefini İHA-300 ile vurdu
AKINCI Çorlu'dan havalandı Sinop açıklarındaki deniz hedefini İHA-300 ile vurdu

Teknoloji

AKINCI Çorlu'dan havalandı Sinop açıklarındaki deniz hedefini İHA-300 ile vurdu

AKINCI Çorlu'dan havalandı Sinop açıklarındaki deniz hedefini İHA-300 ile vurdu
AKINCI Çorlu'dan havalandı Sinop açıklarındaki deniz hedefini İHA-300 ile vurdu

Teknoloji

AKINCI Çorlu'dan havalandı Sinop açıklarındaki deniz hedefini İHA-300 ile vurdu

Suudi Arabistan'ın petrol damarına saldırı! Irak'tan İHA şüphesi
Suudi Arabistan'ın petrol damarına saldırı! Irak'tan İHA şüphesi

Gündem

Suudi Arabistan'ın petrol damarına saldırı! Irak'tan İHA şüphesi

{relation id:2022203 slug:'akinci-corludan-havalandi-sinop-aciklarindaki-deniz-hedefini-iha-300-ile-vurdu'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Demekki Rusya ukrayna savaşı daha uzun bir süre devam edecek
Türkiye ile komşu ülke arasında yeni sınır kapısı! Heyetler sahaya indi
Gündem

Türkiye ile komşu ülke arasında yeni sınır kapısı! Heyetler sahaya indi

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır geçişlerini rahatlatacak yeni proje için çalışmalar hız kazandı. Kapıkule’nin kuzeyinde “Kapıkule /..
CHP’den kaçış dev dalgaya dönüştü! 3’ü CHP’li 4 belediye başkanı katıldı! Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı!
Gündem

CHP’den kaçış dev dalgaya dönüştü! 3’ü CHP’li 4 belediye başkanı katıldı! Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı!

Eser ve hizmet siyasetinin adresi AK Parti’ye katılımlar çığ gibi büyümeye devam ediyor. Muhalefetin kavga, kaos ve hizmet üretemeyen iş bil..
Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağında konuştu: Muhalefetin ne dediğiyle ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağında konuştu: Muhalefetin ne dediğiyle ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz

Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan’dan baba ocağı Rize’de yaptığı konuşmada, “Muhalefetin ne dediğiyle ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Ne ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23