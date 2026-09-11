İHA İttifakı'nı başlattılar

İttifak, Avrupa ve Ukrayna'da drone endüstrisini ilerletmeyi hedefliyor.

AB Savunma Komiseri Andrius Kubilius, Avrupa'nın drone savaşı yürütmek için Ukrayna'dan öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Kubilius, ortak girişimlerin hızlandırılması ve tedarik zinciri bağımlılığının azaltılması dahil altı öncelik belirledi.

Toplantıya katılan Bavyera merkezli Quantum Systems'in Başkan Yardımcısı Matthias Lehna, ittifakın sembolik bir jest olmadığını, kurucu üyelerin teknik standartlardan ortak üretim programlarına kadar tüm endüstrinin stratejik vizyonunu şekillendireceğini belirtti. Ukraynalı Fire Point şirketi, 2027 ortasında gösterime hazır olması beklenen bir balistik füze önleyici üzerinde çalışıyor.

Kubilius, asıl hedefin Avrupa'nın gelecekteki bir saldırıya yanıt için üretimi hızla artırmaya hazır olması olduğunu vurguladı.

Bu girişim, Avrupa savunma ekosisteminin geleceği açısından kritik bir ortaklık olarak değerlendiriliyor. Ukrayna'nın savaş alanındaki deneyimi ile Avrupa'nın sanayi ölçeğinin birleşmesi, kıtanın savunma kapasitesini artırabilir. Tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve ortak üretim programları, Avrupa'nın dışa bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyor.

Kaynak: ssbulten

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