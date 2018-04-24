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İHA gösterecek ATAK imha edecek!

TERÖRLE mücadelede aktif olarak kullanılmaya başlanan ATAK helikopterleri, keşif kabiliyeti de kazanacak.

24 Nisan 2018 Salı 11:05
İHA gösterecek ATAK imha edecek!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TAI) yerli imkanlarla geliştirdiği ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından terörle mücadelede etkin olarak kullanılan T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, insansız hava araçlarıyla (İHA) koordineli bir şekilde çalışabilecek. 

VERİ PROTOKOLÜ YAPILACAK

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, İHA’larla ATAK helikopteri arasında ortak veri akışının sağlanabilmesi için yeni bir proje başlattı. ANKA'nın üreticisi TAI ve diğer yerli İHA üreticisi Bayraktar ile imzalanacak “Veri Protokolü”yle İHA’lar, ATAK’a anlık görüntü sağlayacak. Geliştirilecek projeyle, İHA’dan alınan görüntünün yanı sıra tespit edilen hedeflerin koordinatlarının bilgisi de anlık olarak ATAK helikopterine ulaştırılacak.

Böylece Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan ATAK helikopterleri, terörle mücadelede daha etkin bir şekilde kullanılabilecek. TAI’ye toplam 18 adet sipariş veren Jandarma, iki gün önce helikopterlerden üçünü törenle teslim almıştı.

PAKİSTAN’LA ANLAŞMA SON AŞAMADA

Pakistan Savunma Bakanlığı ile 30 adet ATAK helikopteri siparişine ilişkin görüşmelerini sürdüren TAI’nin anlaşmaya çok yakın olduğu da belirtiliyor. Yaklaşık bir aydır Pakistan’da üst düzey temaslarını sürdüren TAI heyetinin önümüzdeki günlerde anlaşmanın detaylarını netleştirerek Ankara’ya dönmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 11:05
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