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Gündem İHA AKSUNGUR ilk defa atılan MAM-L füzeleri ile hedefi 12'den vurdu
Gündem

İHA AKSUNGUR ilk defa atılan MAM-L füzeleri ile hedefi 12'den vurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, AKSUNGUR'dan ilk defa atılan MAM-L mühimmatının hedefini başarıyla vurduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 14:02:00 -

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, Deniz Kuvvetlerimizin envanterine yeni giren Milli İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk defa Milli Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yapıldı. Doğu Akdeniz'de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamayla birlikte hedefin vurulmasına yönelik görüntüler de paylaşıldı.

 

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