İguananın sindirim problemi sevgiyle tedavi edildi

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediyesi bünyesinde Türkiye'nin en büyük açık hava akvaryumlarından biri olarak hizmet veren Deniz Dünyası'nın üyelerinden iguananın yaşadığı sindirim problemine sevgi sözcükleriyle çözüm bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Deniz Dünyası'nda sindirim problemi yaşayan iguanaya yönelik gösterilen sevgi ve şefkat neticesinde yaşanan ilginç olayı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, hayvanlara ve doğaya karşı gösterilen sevginin hiçbir zaman karşılıksız kalmayacağını belirtti.

Altınok, şunları kaydetti:

"İguanamızın karnında olması gerekenden fazla bir şişkinlik olduğunu Deniz Dünyası'ndaki görevlilerimiz fark ediyor. Bu probleme çözüm bulmak için de veteriner arkadaşımıza haber veriliyor. Veteriner hekimimiz de iguanamızı muayene ederek, onun karnındaki şişkinliği tespit ediyor. Veteriner hekimimiz iguanaların ilgiye ve sevgiye ihtiyaç duyduğunu bildiğinden, ilgi eksikliği yaşaması nedeniyle sindirim sisteminde bir problemin meydana gelmiş olabileceğini düşünüyor. Bunun üzerine iguanayı kucağına alarak ona sevgi sözcükleri sarf ediyor. Deniz Dünyamızda görevli personellerimizin elinde durmayan iguana veterinerimizin sevgi sözcükleri karşısında mest olmuş halde, onun göğsüne yatarak, ‘güzel kızım, senin ne güzel renklerin var, sen çok tatlısın ’ şeklinde sarf ettiği sevgi sözcüklerini dinlemeye başlıyor. Kendisini 15-20 dakika boyunca veterinerimize sevdiren iguanamız ruhsal olarak rahatlayarak daha sonra midesindeki ve bağırsaklarındaki maddeleri veterinerimizin kucağındayken çıkararak büyük bir rahatlama yaşıyor."

İguana deyince herkesin aklında vahşi, yırtıcı, ele avuca sığmayan bir canlı profili geldiğini anımsatan Altınok, söz konusu olay vesileyle bu canlıların da sevgiye ve ilgiye ihtiyaç duyduğunun öğrenildiğini kaydetti. Altınok, "Devam eden süreçte de yine veteriner hekimimiz belirli aralıklarla Deniz Dünyası’na gelerek iguananın ihtiyaç duyduğu sevgi ve ilgiyi göstermeyi sürdürüyor. Haliyle iguanamız da bundan sonraki süreçte herhangi bir problem yaşamıyor. Bizler de bütün canlılarımızın sevgiye ihtiyacı olduğunu bilerek, Yüce Rabbimizin yarattığı, hayatımıza güzellik katan bu dilsiz dostlarımızdan sevgimizi esirgemeyelim." ifadelerini kullandı.