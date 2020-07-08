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Aktüel

İğrençlikler bitmiyor... İstanbul'un ardından Mardin'de de küçücük çocuğa sigara içirdiler

İstanbul'da bir genç kız tarafından 3 yaşındaki kuzenine sigara içirilmesinin şoku atlatılamazken, bu kez de Mardin'de 2 yaşlarındaki bir çocuğa sigara içirildiği görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 15:24:00 -

İstanbul'da canlı yayında 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan genç kızın skandal görüntülerinin ardından tepki çeken bir görüntü daha ortaya çıktı. Bu kez de M.K. isimli bir şahıs, küçük bir çocuğa sigara içirip görüntülerini paylaştı.

Tutuklanmasını talep ettiler

Sosyal medyada skandal bir görüntü daha ortaya çıktı. M.K. isimli bir şahıs 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğa sigara içirerek görüntülerini paylaştı.

Mardin Kızıltepe'de çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili sosyal medya ayağa kalktı. Birçok kullanıcı M.K.'nın tutuklanması için paylaşımlarda bulundu.

Küçücük çocuğa iğrenç benzetme

Videoda görüntüleri çeken şahısların gülüşme sesleri duyulurken ‘geleceğin keşi’ şeklinde iğrenç ifadeler kullandığı görülüyor.

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Yorumlar

s.d

Malumunuz bazi yerlerde tecavuze ugruyorlar fakat hic infiale sebep olmuyor.
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