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İğrenç olay! Küçük kuzenleri birlikteliğe zorladılar

İzmir'de 11 yaşındaki amcasının oğlu ile birlikteliğe zorlanan 14 yaşındaki kız çocuğunun anne- babası ile amcası ve yengesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:10
İğrenç olay! Küçük kuzenleri birlikteliğe zorladılar

İzmit'te, amcasının oğlu D.Ç.P. (11) ile birlikte yaşamaya zorlanan N.P. (14) adlı kız çocuğu, polise sığınıp, zorla evde tutulduğunu ve devlet yurdunda kalmak istediğini söyledi. Soruşturma kapsamında, N.P.'nin anne- babası ile amcası ve yengesi mahkemece tutuklandı.

İzmit'teki polis merkezine geçen hafta giden N.P., yaklaşık 4 ay önce, amcasının oğlu D.Ç.P. ile birlikte yaşamaya zorlandığını, amcası ile yengesinin kendisini zorla evde tuttuğunu ve dışarı çıkmasına dahi izin vermediğini söyledi. N.P., amcasını ve yengesini çorap satma bahanesiyle ikna edip, polis merkezine geldiğini anlattı. Ailesine de teslim edilmek istemediğini belirten N.P., devlet yurdunda kalmak istediğini söyledi.

N.P.'nin şikayeti üzerine cumhuriyet savcısına bilgi verildi. N.P., devlet korumasına alındı. Polis, küçük kızın annesi N.P. (52), babası M.P. (47), amcası Ç.P. (53) ve yengesi S.P.'yi (51) gözaltına aldı. Kuzen D.Ç.P. de soruşturmada mağdur olarak yer aldı. Adliyeye sevk edilen N.P.'nin anne- babası ile amcası ve yengesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:10
  1. İğrenç olay
  2. küçük kuzenler
  3. zorla evlendirilme
  4. gözaltı
  5. tutuklama

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  • Ak SevdalıAk Sevdalı16 dk önce
    Nedense bu olaylar hep izmirden çıkıyor.

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