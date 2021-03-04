İğrenç ifadelerle Özlem Zengin'e hakaret eden Avukat Yaşar: Savunmasında 'geri vites' yaptı

Avukat ve Hukukçu Mert Yaşar, çıplak arama tartışmalarına 'tokat' gibi cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i hedef alarak ahlaksızca ifadeler kullanılmıştı. Bugün ilk duruşmasına çıkan Yaşar, bütün ahlaksızlar gibi 'geri vites' yolunu seçerek 'yanlış anlaşıldım' dedi.

Zengin iddialara tokat gibi cevap vermişti

Özlem Zengin, hakkındaki Yargıtay kararı TBMM'de okunduktan sonra vekilliği düşecek HDP'li Gergerlioğlu'nun 'çıplak arama' iddialarına ilişkin FETÖ yapılanmasına dikkat çekerek, şunları söylemişti:

"Çıplak aramaya maruz kalan onurlu ve ahlaklı kadın, şikayet etmek için bir sene beklemez."

İğrenç ifadelerle Zengin'i hedef aldı

Zengin'in açıklamasını sosyal medyada alıntılayan Avukat ve Hukukçu Mert Yaşar ise iğrenç ifadelerle kamuoyunun tepkilerini üzerine toplamıştı:

"Cumhurbaşkanlığı kabinesine ilk gece hakkı verilse, Özlem Zengin gagasını kapatır mı?"

İğrenç ifadelerinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek geri vites yaptı

Tutuklu yargılanan Yaşar, savunmasında "Bu eleştiride geçen ilk gece hakkı, mitolojide ve ortaçağda olduğu düşünülen, tartışılan, derebeyine evlenen kadınlarla ilk geceyi geçirme hakkını veren haktır. Eleştiri, ilk gece hakkı üzerinden kurgulanmıştır. Ben de Cumhurbaşkanlığı kabinesinin cinsiyetçi, kadın haklarını ihlal eden yönetimini ilk gece hakkı üzerinden eleştirdim. Dikkat edilirse, böyle bir hakkın olmadığı, kabineye verilmesi halinde ne olabileceği sorgulanmıştır. Burada dünyada tartışılan bir hak analojik olarak kabineyi eleştirmek için kullanılmıştır. Tweet'in ikinci kısmının ilk kısmıyla ilgisi yoktur. Şöyle ki milletvekili Özlem Zengin, uzun zamandan beri kadın hakları karşıtı, cinsiyetçi beyanlarda bulunuyordu. Kesinlikle, tweet'in ilk kısmı ile Özlem Zengin arasında bağ kurmadım." diyerek geri vites yaptı.



Mert Yaşar'ın tutukluluğuna itirazı reddedildi.