İğrenç iddia sonrası lise müdürü açığa alındı İzmir'de temizlik görevlisi olan H.A.'yı taciz ettiği öne sürülen okul müdürü E.K. açığa alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde, okulun temizlik çalışanı H.A.'yı (27) taciz ettiği iddiasıyla hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan okul müdürü E.K. (45), açığa alındı. Şirinkapı Mahallesi'ndeki lisede temizlik görevlisi olan H.A., okul müdürü E.K. hakkında, kendisini taciz ettiği iddiasıyla polise gidip, şikayetçi oldu. Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan okul müdürü E.K., açığa alındı.

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