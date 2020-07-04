Igor Kokoshov kimdir, kaç yaşında? Igor Kokoshov Fenerbahçe Beko Basketbol

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa’nın en değerli koçlarından biri olarak kabul edilen, Avrupa basketbolunu uzun süredir NBA’de temsil eden ve bu organizasyonda şampiyonluk yaşamanın yanı sıra birçok ilke imza atmış olan, aynı zamanda milli takım kariyerinde Avrupa şampiyonluğuna erişmiş başarılı koç Igor Kokoskov ile üç yıl için anlaşmaya varmıştır.

Igor Kokoshov kimdir?

2000’den beri NBA'de birçok takımda yardımcı antrenörlük yapan Igor Kokoskov, ismini ilk başta Slovenya Milli Takımı ile duyurmuştu. 2017 Avrupa Şampiyonası'nda finalde Sırbistan'ı geçerek kupayı kazanan Igor Kokoskov, bu turnuvada sergilediği performansın ardından Phoenix Suns'ın dikkatini çekti.

2018’de Phoenix'in başantrenörlüğüne getirilen Igor Kokoskov, NBA'de başantrenörlük yapan ilk Avrupalı isim olarak öne çıktı.

Phoenix Suns ile tam bir uyum içerisinde olamayan Igor Kokoshov, sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı.

Phoenix'ten ayrılmasının ardından Vlade Divac'ın genel menajerliğini yaptığı Sacramento Kings'te yardımcı antrenörlüğe başlayan Igor Kokoskov, Fenerbahçe Beko’da Zeljko Obradovic'in yakından tanıdığı bir isimdir.

2004 - 2005 yılları arasında Zeljko Obradovıc'in Sırbistan Millî Takımı'nda yardımcılığını yapan Igor Kokoskov'un sarı-lacivertli takımdaki yardımcıları ise henüz belli olmadı.