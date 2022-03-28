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Yaşam İğneada nerede? İğneada Karadeniz kıyısı mı?
Yaşam

İğneada nerede? İğneada Karadeniz kıyısı mı?

Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında mayın tespit edildiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi "İğneada nerede?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İğneada nereye bağlı?

Yeniakit Publisher
2022-03-28 12:27:00 -
İğneada nerede? İğneada Karadeniz kıyısı mı?

Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen mayına Sualtı Savunma Timlerince (SAS) etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunulduğunu açıkladı. Peki, İğneada nerede?

İğneada nerede? İğneada Karadeniz kıyısı mı?

İğneada, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı, Trakya'nın Karadeniz sahilinde bir beldedir. 22 kilometrelik bir sahile sahiptir. Bağlı olduğu ilçeye 26, Kırklareli il merkezine 100 kilometre uzaklıktadır. Nüfusu, TÜİK 2013 sayımına göre 2082 kişidir. Beldede Karadeniz'in en batısında yer alan Limanköy Feneri bulunmaktadır.

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