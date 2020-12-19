İğne korkusu nasıl yenilir? İğne fobisini yenmenin yolları

Uzmanlara göre iğne korkusunu yenmek için uygulamanız gereken 2 yöntem var. İşte size iğne korkusunun hayatınıza mal olmasını önleyecek tavsiyeler...

İğne korkusu nasıl yenilir?

İğne korkusu tıbbi iğnelere özgü bir korkudur. Vücudun herhangi bir bölgesine yapılması söz konusu bir iğneden ve dolayısıyla acı çekmekten korkma şeklinde ortaya çıkan bir korkudur. Bazı kişilerde de iğne korkusu, vücuda yabancı bir cismin gireceğinin korkusudur. Bazı kişilerde ise deriye yabancı bir cismin girip bir şey alacağı ya da vereceği korkusu şeklindedir.

Yakın akraba çevresinde de aynı korkuya sahip olan bireyler olabilir, bu bundan dolayı iğne korkusu, bazı bireylerde öğrenilmiş korku biçiminde de oluşabilir.

Resmi kayıt olmamasına rağmen istatistiklere göre; Türkiye’de iğneden korkanların sayısı 4.1 milyon. Hatta kimileri sırf bu korku yüzünden corona virüs aşısı olmaktan çekiniyor. Uzmanlar, iğne korkusunu yenmek için 2 yöntem tavsiye ediyor.

1- Aşı merkezinin önünden geçin

Her gün aşı merkezinin önünden geçin. Kendinizi rahat hissedene kadar bu sürece devam edin. Daha sonra içeri girip danışma görevlisiyle konuşun. Ertesi gün aşı merkezinde hemşire ya da doktor ile görüşün. Son olarak gidip aşınızı yaptırın.

2- Aşı sırasında bayılmamak için egzersiz yapın

İğne korkusu, aşı sırasında vücudun savunmaya geçmesine sebep oluyor. Kalp atışı hızlanıyor, enerji kazanmak için sindirim sistemi kapanıyor hatta kimileri bayılıyor. Kolunuzdaki, vücudunuzun üst kısmındaki ve bacaklarınızdaki kasları 15 saniye kasın. Sonra vücudu gevşetip bu kez 30 saniye kasın. Aynı işlemi 4-5 kez daha yapın.

Bu egzersiz setini 1 hafta boyunca günde 3 kez uygulayın. Böylece aşı sırasında tansiyon seviyeniz aynı kalacak ve korkudan bayılmayacaksınız.