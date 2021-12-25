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Yaşam İğne atsan yere düşmüyor! Uludağ’da hafta sonu yoğunluğu
Yaşam

İğne atsan yere düşmüyor! Uludağ’da hafta sonu yoğunluğu

Kış ve kayak turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşıyor. Halkın yoğun ilgisinden esnaf memnun.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 13:15:00 -
İğne atsan yere düşmüyor! Uludağ’da hafta sonu yoğunluğu

Geçtiğimiz hafta kar yağışının iyi gittiği Uludağ Sarıalanda kar kalınlığı 72 santimetreyi bulurken, oteller bölgesinde ise 60 santimetrenin üstüne çıktı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Uludağ’da hava durumu -8 ile -10 dereceleri gösterse de pistler boş kalmadı. Rüzgarın yoğun hissedildiği Uludağ’da güneş kendini gösterse de zaman zaman bulutların etkisi ile kararan hava gözlemlendi.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen vatandaşlar da Uludağ’ı sevdiklerini dile getirirken, kayak yapmanın da keyifli ve zor olduğunu ifade ettiler.

İHA

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