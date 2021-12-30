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Yerel Iğdır'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
Yerel

Iğdır'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

Iğdır'daki operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 09:19:00 -
Iğdır'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 6-26 Aralık'ta kentteki farklı adreslerde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda esrar, eroin ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi, 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerden 5'i, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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