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Iğdır’da yaralanan uzman çavuş şehit düştü

Iğdır’da devriye görevi sırasında kaza yaparak yaralanan uzman çavuş şehit düştü.

15 Eylül 2019 Pazar 09:25
Iğdır’da yaralanan uzman çavuş şehit düştü

Iğdır’da devriye görevi sırasında kaza yaparak yaralanan uzman çavuş şehit düştü.


Iğdır’da devriye görevi sırasında araç kazası sonucu yaralanıp tedavi altına alınan Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybederek kaldırıldığı hastanede şehit düştü.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 6 Haziran’da Iğdır’da devriye görevi esnasında araç kazası sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu’nun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Eylül’de şehit olduğu belirtildi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise yayımladığı mesajında, “Silah arkadaşımız, 6 Haziran 2018 tarihinde devriye görevi esnasında araç kazası sonucu yaralanmış, 14 Eylül 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.


Şehidin cenazesinin, 15.09.2019 tarihinde Adana’nın Seyhan ilçesi Sabancı Merkez Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından, Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığında toprağa verileceği açıklandı.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 09:25
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