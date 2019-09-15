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Iğdır'da tedavi gören Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu şehit oldu

Iğdır'da devriye görevi sırasında araç kazası sonucu yaralanıp hastanede tedavi gören bir asker şehit oldu.

15 Eylül 2019 Pazar 11:23
Iğdır'da tedavi gören Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Iğdır'da 6 Haziran'da devriye görevi esnasında araç kazası sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Eylül'de şehit oldu. 

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Bakanlığın Twitter hesabından, Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

 

 

 

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 11:23
  1. Iğdır
  2. Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu
  3. Anadolu Ajansı

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