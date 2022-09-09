Iğdır’da süt sağım makinesi dağıtıldı

YENİ AKİT ANKARA

Çiğ Süt Hijyeninin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Iğdır’da 36 adet seyyar süt sağım ünitesi süt üreticilerine dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Vali H. Engin Sarıibrahim, Karakoyunlu ilçesinde tarım ve hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle ilçedeki süt üreticilerine %70 hibeli dağıtımı yapılan süt sağım makineleri ile sağımı daha kısa sürede tamamlanacak olup, iş gücünün azalması ve elde edilen sütün daha kaliteli, daha temiz ve daha hijyenik olması sağlanacak.