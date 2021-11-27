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Yerel Iğdır’da sis etkili oldu: Görüş mesafesi 5 metreye düştü
Yerel

Iğdır’da sis etkili oldu: Görüş mesafesi 5 metreye düştü

Iğdır'da yağış sonrası gece saatlerinde meydana gelen sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 02:46:00 -
Iğdır’da sis etkili oldu: Görüş mesafesi 5 metreye düştü

Iğdır’da gece kentin tamamını etkisi altına alan sis, görüş mesafesini de düşürdü, seyrine doyulmaz bir görüntü oluşturdu.

Iğdır’da gün boyu şehir merkezinde yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Yağış sonrası gece saatlerinde şehrin genelinde sis etkili oldu. Gece saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Araçlar sis lambalarını yakarak ilerleyebildiler

 

Sisin etkili olduğu yerlerde araç kullanan sürücüler trafikte daha dikkatli olmak zorunda kaldı. Kentte etkili olan sis, görüş mesafesini 5 metreye düşürürken araçları başındaki sürücüler sis lambalarını yakarak ilerleyebildiler.

Sis ile birlikte oluşan görüntü ise görenleri kendine hayran bıraktı. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

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