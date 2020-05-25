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Aktüel

Iğdır'da şiddetli yağış ve fırtınada bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi

Yeniakit Publisher
2020-05-25 12:31:31 -
Iğdır'da şiddetli yağış ve fırtınada bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi

IĞDIR (AA) - Iğdır'da etkili olan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabaha karşı başlayan ve şiddetini artıran yağmur nedeniyle birçok cadde ve sokak su altında kaldı.

Fırtınanın da etkili olduğu ilde birçok ağaç kırılıp devrildi, bazı binaların çatıları ile iş yerlerinin tabelaları uçtu.

Etkisini sürdüren fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla belediye hoparlörlerinden duyuru yapıldı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü'nün talimatıyla, belediye ekipleri de su taşkınları, kanal tıkanması, çatı uçması ve ağaç düşmesi gibi durumlara müdahale etti.

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