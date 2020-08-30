  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Iğdır'da serinlemek için Aras Nehri'ne giren iki genç boğuldu
Aktüel

Iğdır'da serinlemek için Aras Nehri'ne giren iki genç boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-30 16:36:10 -
Iğdır'da serinlemek için Aras Nehri'ne giren iki genç boğuldu

IĞDIR (AA) - Iğdır'da serinlemek için Aras Nehri'ne giren iki genç boğuldu.

Tuzluca ilçesinde yaşayan Tevfik (17) ve Murat Celayir (15), akrabalarıyla piknik yapmak için Kars'ın Halıkışla köyü yakınlarına geldi.

Bir süre sonra serinlemek için 2 kentin sınırında yer alan Aras Nehri'ne giren ve akraba oldukları öğrenilen gençler, bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile AFAD görevlileri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu bulunan iki gencin cesedi, AFAD görevlilerince botla nehir kıyısına taşındı.

Ambulansla olay yerinden alınan cenazeler, Tuzluca Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Akar'dan
Aktüel

Bakan Akar'dan "30 Ağustos" mesajı

"30 Ağustos Zafer Bayramı"nın 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Büyük bir coşkuyla kutladığ..
Muhalefete Abdullah Gül şoku
Gündem

Muhalefete Abdullah Gül şoku

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak düşündüğü Abdullah Gül, muhalefetin tabanına yapılan ankette ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri istemese de biz bunu yapmakta kararlıyız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri istemese de biz bunu yapmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni"nde konuştu. Ne özel sektörün ne..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı