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Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Iğdır'da sanayi sitesinde bulunan tüp gaz bayisinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

20 Nisan 2018 Cuma 12:33
Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Bugün saat 11.00 sıralarında Iğdır merkez Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir tüp gaz bayiinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından sanayi sitesi adeta savaş alanına döndü. Patlamanın etkisiyle tüp gaz bayiinin duvarları yıkılırken etraftaki park halindeki araçlar da hurda yığınına döndü.

1 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bölge yeni bir patlama ihtimaline karşı güvenlik şeridiyle çevrildi. İş yerleri kapattırılarak vatandaşlar uzaklaştırıldı.
Patlama sonrası çıkan yangına TOMA ile müdahalede bulunuldu. Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

PATLAMA TÜPTEN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR

Olay yerinde incelemede bulunan Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, "Patlamanın tüpten kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Detayı hakkında henüz bilgi sahibi değiliz. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdüler. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Hastaneye yaralılarımız götürüldü. 4 yaralının durumu ağır şekilde"dedi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 12:33
  1. Iğdır
  2. Iğdır'da patlama

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