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Aktüel

Iğdır'da öğretmenler çocuklara sanal konser verdi

2020-04-23 16:58:32 -
Iğdır'da öğretmenler çocuklara sanal konser verdi

IĞDIR (AA) - Iğdır'da öğretmenler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara sosyal medya üzerinden konser verdi.

Iğdır Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dışarı çıkamayan çocuklar için sanal konser organizasyonu düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda gerçekleştiridiği konserde, öğretmenler sahnede seslendirdikleri şarkılarla çocukların bayramını kutladı.

Iğdır Valiliğinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan konser, yoğun takiple izlendi.

Konserin sonuna doğru salona gelen Vali Enver Ünlü, sahneye çıkarak canlı yayından programı takip eden çocukları selamladı, bayramlarını kutladı.

Sahneye getirilen pasta kesimi sırasında Vali Ünlü, "Sevgili şehit ve gazi çocuklarımız başta olmak üzere anneleri ve babaları nöbet tutan güvenlik kuvvetlerimizin ve vefakarca bir aydan daha fazla zamandır Türk milletinin sağlığı için kendi sağlığını hiçe sayan sağlık ordumuzun çocukları adına bu pastayı kesmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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