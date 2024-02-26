Iğdır'da öğrencilere trafik bilgilendirmesi
Iğdır'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere trafik kuralları bilgilendirmesi yapıldı.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik eğitim faaliyetleri ile okullarda trafik güvenliği bilincinin oluşturulmasına yönelik, Trafikte Güvenlik Eğitimi Projesi çerçevesinde bilgilendirmelerine devam ediyor.
Bu çerçevede Besti Aydeniz Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde 245 öğrenciye genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmenin kademeli olarak diğer okullarda da devam edeceği bildirildi.
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