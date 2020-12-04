Iğdır'da köpeğe kötü muamele ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da, bir köpeği motosikletinin arkasına iple bağlayarak sürüklediği iddia edilen kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında yoldan geçen bir kişi, Iğdır-Aralık karayolu üzerinde seyreden motosiklet sürücüsünün motosikletinin arkasına bir köpeği iple bağlayıp sürüklediğini gördü.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, Yukarıçamurlu köyünde yaşayan motosiklet sürücüsü İmdat T. olduğunu belirledi. İmdat T'nin yaşadığı köye gelen jandarma ekipleri, köpeği alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinde sürtünmeye bağlı yaralar olduğu belirlenen köpek, daha sonra Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Burada tedavi altına alınan köpeğin vücudundaki yaralar kapatılıp su ve mama verildi.

Köpeği motosiklete bağlayıp sürüklediği öne sürülen İmdat T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İmdat T'ye, trafik ekiplerince sürücü belgesiz araç kullanmak, kask takmadan araç kullanmak ve tescilsiz araç kullanmak suçlarından 2 bin 892 Türk lirası, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından da 5199 sayılı kanunun 14 a maddesi gereğince 947 TL idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan İmdat T'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.