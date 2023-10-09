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Ekonomi Iğdır’da güneş enerjisi santrali için dev yatırım var: GES kurulacak! İlan edildi
Ekonomi

Iğdır’da güneş enerjisi santrali için dev yatırım var: GES kurulacak! İlan edildi

Yeniakit Publisher
2023-10-09 21:08:00 -
Iğdır’da güneş enerjisi santrali için dev yatırım var: GES kurulacak! İlan edildi

Türkiye'nin enerji alanındaki dev adımları sonrası Iğdır’ın Merkez ilçesi sınırları içinde depolamalı güneş enerjisi santrali kurulacak. Iğdır Depolamalı 95 MW’lık depolamalı GES (DRES) için yatırım yapılacak, başlama kararı aldıklarını açıkladılar.

MIS Enerji, 490 milyon lira yatırımla Iğdır’da 95 MW kurulu gücünde Iğdır Depolamalı GES (DRES) kuracak. Iğdır ili Merkez ilçesi sınırları içerisinde MIS Enerji Yatırım A.Ş. tarafından 95 MW kurulu gücünde Iğdır Depolamalı GES (DRES) kurulup işletilmesi planlanıyor. Projenin değeri 490 milyon lira olarak hesaplanıyor. 

Iğdır Depolamalı GES projesi kapsamında güneşi takip eden fotovoltaik sistem ile üretilen doğru akım elektrik enerjisi, eviriciler ile alternatif akıma çevrilecek ve 154 kV, 1272 MCM, ~2+2 km (iki ayrı hat) EİH ile Iğdır – Karakurt EİH'ya girdi-çıktı ile bağlanacak. Santralde yılda 190 milyon kWh elektrik üretilmesi öngörülüyor. 142,327 hektarlık proje alanı içerisinde 0,80 hektarlık elektrik depolama alanı belirlenmiş olup üretilen enerji burada depolanacak. Proje kapsamında her biri 550 Wp gücünde toplam 181.584 adet güneş paneli kullanılacak. 

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