THY - Konya - Düzenlenmiş
0553 313 94 23

Iğdır'da bitkin halde bulunan yavru su tavuğu koruma altına alındı

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde köylülerce bitkin halde bulunan yavru su tavuğu,koruma altına alındı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:27
Iğdır'da bitkin halde bulunan yavru su tavuğu koruma altına alındı

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde tarlada bitkin halde yavru su tavuğu bulan köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce koruma altına alınan yavru su tavuğu, veteriner hekim tarafından tedavisi yapılarak bakım altına alındı.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mete Türkoğlu, su tavuğunun turnagillerden olduğunu ve Türkiye'nin hemen hemen her yerinde görülebildiğini söyledi.

Bu türün bataklık ve sazlık alanlarda beslenen göçmen kuşlardan olduğunu belirten Türkoğlu, "Bu tür özellikle saz kamışı tohumları, böcek ve solucanlarla beslenmektedir. Yaptığımız muayenede kuşun bitkin olduğunu tespit ettik, hemen serum verdik, tamamen iyileştiğinde doğaya bırakacağız." dedi.

Su tavuğu, tedavisi tamamlanınca halkalanarak doğal yaşam alanına bırakılacak.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 15:27
  1. Iğdır
  2. Karakoyunlu ilçesi
  3. Yavru su tavuğu
  4. su tavuğu
  5. köylüler buldu
  6. koruma altına alındı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adalet Bakanı Gül'den MİT operasyonuyla ilgili flaş açıklama!
    1. Adalet Bakanı Gül'den MİT..
    2. Binali Yıldırım, AK Parti heyetini..
    3. Hayatı zehreden büyük azaba son
    4. Kayserispor Teknik Direktörü Sağlam:..
    5. Diyanet'ten 'Halep'te İnsanlık..
    6. Çaldıkları milyon dolarlık sefer..
    7. Antalya'da trafik kazasındaki..
    8. İkiz çocuklara dair bilinmeyenler
    9. Bayraktar: TEKNOFEST tüm dünyada yankı..
    10. Babasını 50 bıçak darbesiyle katleden..
    11. Türkiye'den istediğini alamayan ABD..
    12. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı..
    13. Türkiye'den AGİT'e terör resti!..
    14. AB Komisyonu Başkanı Juncker'den dolar..
    15. Anne jimnastiği onu ilerde sporcu..
    16. Suriye sınırına askeri sevkiyat devam..
    17. UEFA Uluslar Lig’i B grubu puan..
    18. Yuto Nagatomo neye uğradığını şaşırdı!
    19. Manisaspor'a FIFA şaşkınlığı!
    20. Kilis'te zırhlı araç kaza yaptı!..
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak