Iğdır'da bitkin halde bulunan yavru su tavuğu koruma altına alındı

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde tarlada bitkin halde yavru su tavuğu bulan köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce koruma altına alınan yavru su tavuğu, veteriner hekim tarafından tedavisi yapılarak bakım altına alındı.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mete Türkoğlu, su tavuğunun turnagillerden olduğunu ve Türkiye'nin hemen hemen her yerinde görülebildiğini söyledi.

Bu türün bataklık ve sazlık alanlarda beslenen göçmen kuşlardan olduğunu belirten Türkoğlu, "Bu tür özellikle saz kamışı tohumları, böcek ve solucanlarla beslenmektedir. Yaptığımız muayenede kuşun bitkin olduğunu tespit ettik, hemen serum verdik, tamamen iyileştiğinde doğaya bırakacağız." dedi.

Su tavuğu, tedavisi tamamlanınca halkalanarak doğal yaşam alanına bırakılacak.