  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Iğdır’da bir eve yıldırım düştü

Iğdır Merkez Akyumak köyünde bulunan ve Orhan Atış’a ait eve yıldırım düştü.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 11:20:42 -
Iğdır’da bir eve yıldırım düştü

Iğdır Merkez Akyumak köyünde bulunan ve Orhan Atış’a ait eve yıldırım düştü.


Iğdır Merkez Akyumak köyünde Orhan Atış’a ait eve gece saatlerinde yıldırım isabet etti. Yıldırım sonrası evin çatısından alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yapılan incelemelerde, yıldırım isabet etmesi sonucu eşyaların zarar gördüğü tespit edildi.


Ev sahibi Orhan Atış ve eşi, ABD’de yaşayan oğlunun yanında olması faciayı önlerken, evde bulunan eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı